Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour le Real Madrid, cela serait encore loin d’être fait avec Mbappé !

Publié le 27 septembre 2020 à 20h15 par T.M.

S’étant concentré cet été sur les ventes, le Real Madrid a préparé le terrain pour l’arrivée de Kylian Mbappé en 2021. Toutefois, voir débarquer l’attaquant du PSG l’été prochain serait encore loin d’être acté. Explications.

Avec le coronavirus et les répercussions financières de la crise sanitaire, le Real Madrid a dû revoir ses plans pour Kylian Mbappé. Initialement prévue pour cet été, l’offensive sera finalement lancée en 2021 pour l’attaquant du PSG. Les premières pierres de cette opération seraient d’ailleurs en train d’être posées. Selon les informations de ABC , le Français aurait d’ores et déjà annoncé sa direction qu’il ne souhaitait pas prolonger afin de partir l’été prochain. De quoi coller au plan du Real Madrid, qui attend que Mbappé force la main à Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo avant de passer à l’offensive. Rendez-vous donc l’été prochain pour le Real Madrid, bien que certains obstacles pourraient encore être rencontrés.

Le Real Madrid aura-t-il les moyens pour Mbappé ?

Déjà contrarié une première fois à cause du coronavirus pour Kylian Mbappé, le Real Madrid pourrait bien l’être encore une fois en 2021. Cet été, les Merengue ont fait rentrer de l’argent en se débarrassant de plusieurs joueurs indésirables. Toutefois, si la crise sanitaire continue ainsi, l’opération Mbappé pourrait bien être compromise. En effet, sans supporters et avec des recettes de merchandising en baisse, les Merengue pourraient enregistrer un nouveau gros manque à gagner. Alors que cela serait inconcevable de demander une nouvelle baisse des salaires aux joueurs pour lâcher des millions sur l’attaquant du PSG, les plans pourraient à nouveau être remis à plus tard. A suivre…