Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pierre Ménès affiche de gros doutes sur les plans de Leonardo !

Publié le 27 septembre 2020 à 22h45 par La rédaction

Alors que Leonardo n'a réussi aucun gros coup cet été, la fermeture du mercato se rapproche. Une manque de réussite pour certains, mais Pierre Ménès évoque également un autre scénario.

Battus en finale de Ligue des Champions, les Parisiens ont malgré tout réussi une saison 2019/2020 historique. Pas de quoi satisfaire des ambitions grandissantes. Leonardo a toujours affiché le désir de renforcer le PSG lors de cette fenêtre de mercato. Si les pistes se multiplient, notamment en défense ou au milieu, les arrivées restent rares. Hormis Sergio Rico et Mauro Icardi, prêtés la saison dernière, Alexandre Letellier et Alessandro Florenzi sont les seules recrues parisiennes.

Et si Paris attendait l'hiver ?