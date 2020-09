Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : En quittant le PSG, Adil Aouchiche avait une idée précise !

Publié le 21 septembre 2020 à 5h15 par T.M.

Cet été, Adil Aouchiche a donc fait le choix de quitter le PSG pour l’ASSE. Un choix motivé par une envie très clair du néo-Stéphanois.

A l’instar de Tanguy Kouassi, Adil Aouchiche a lui aussi quitté le PSG cet été sans avoir signé de contrat pro avec le club de la capitale. Une énorme perte pour le club de la capitale qui a vu l’un de ses plus grands talents filer du côté de l’ASSE. En effet, alors que le milieu de terrain était libre de s’engager où il le souhait, la question était de savoir qui allait être le plus convaincant pour le récupérer. La bataille était donc rude pour Aouchiche, qui a finalement donné son accord aux Verts, avec qui il a donc signé son premier contrat pro. Un choix expliqué par le principal intéressé.

« J’ai directement accroché avec l’ASSE »