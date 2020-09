Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Adil Aouchiche en rajoute une couche sur son départ !

Publié le 19 septembre 2020 à 12h15 par A.D.

Formé au PSG, Adil Aouchiche a décidé de signer son premier contrat pro avec l'ASSE. Interrogée sur son départ du club de la capitale, la pépite de 18 ans a justifié son choix.

Adil Aouchiche a décidé de quitter le PSG prématurément. Formé dans le club de la capitale, le milieu de terrain de 18 ans a préféré signer son premier contrat professionnel du côté de l'ASSE. Interrogé sur son choix au début du mois de septembre, Adil Aouchiche s'est expliqué. « J’ai fait le choix de venir ici à Saint-Étienne. Mais j’aurais pu aussi rester. C’est mon choix aujourd’hui. Je pense que c’est le bon et j’espère que ce sera le bon. (…) Je sais qu’il (ndlr Claude Puel) va beaucoup me faire travailler, beaucoup me faire progresser et c’est ce aussi pourquoi je suis là. Avec un coach pareil, on ne peut que progresser » , avait-il précisé à la chaine Téléfoot .

«C'est dommage de ne pas pouvoir continuer avec le PSG, mais c'est un choix»