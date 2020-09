Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Aouchiche revient sur son choix de snober le PSG !

Publié le 4 septembre 2020 à 1h30 par Th.B.

Parti du PSG avant même de signer son premier contrat professionnel, Adil Aouchiche a rejoint l’ASSE. Le titi parisien a avoué qu’il aurait pu prendre une tout autre décision, bien qu’il ne regrette pas son choix.

À l’instar de Tanguy Kouassi, le PSG a tenté de retenir Adil Aouchiche en lui offrant la possibilité de signer son premier contrat professionnel au sein du club de la capitale. L’un s’en est allé du côté du Bayern Munich, l’autre à Saint-Étienne. Jeune milieu de terrain de 18 ans, Adil Aouchiche dit avoir fait une belle préparation avec le groupe stéphanois et Claude Puel qui a pesé dans sa décision, et s’est livré sur son choix de privilégier le challenge présenté par l’ASSE plutôt que celui du PSG.

« J’aurais aussi pu rester »