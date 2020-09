Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un premier gros départ prend forme chez les Verts !

Publié le 3 septembre 2020 à 22h15 par La rédaction

Contraint de vendre avant de se renforcer, l'AS Saint-Étienne pousse vers la sortie ses gros salaires. Deuxième joueur le mieux payé du club, Yann M'Vila pourrait être le premier à quitter le Forez.

À l'AS Saint-Étienne, le mot d’ordre est au dégraissage, les points de chute sont difficiles à trouver pour des joueurs en fin de carrière et qui sortent d’une saison compliquée, achevée à la 17e place. Entre autres, ce sont Stéphane Ruffier, Lois Diony, Wabhi Khazri et Ryad Boudebouz qui sont principalement cités pour un départ. Également poussé vers la sortie, Yann M’Vila, qui dispose encore de deux ans de contrat dans le Forez, pourrait avoir trouvé son prochain club.

M'Vila proche de l'Olympiakos ?