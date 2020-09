Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Un joueur de Garcia affole la Premier League !

Publié le 3 septembre 2020 à 20h20 par La rédaction

Alors que le mercato de l’OL tarde à s’emballer, notamment dans l’attente du départ d’Aouar, c’est un autre joueur qui pourrait quitter le Rhône le premier.