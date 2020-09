Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paredes impliqué dans une nouvelle opération colossale ?

Publié le 3 septembre 2020 à 23h45 par A.D.

Il y a quelques semaines, la Juventus aurait proposé d'échanger Leandro Paredes et Aaron Ramsey au PSG. Toutefois, cette opération ne devrait pas se matérialiser lors du mercato estival.

Depuis de longs mois, l'avenir de Leandro Paredes n'a de cesse d'être remis en question. Lors du dernier mercato hivernal, l'international argentin aurait pu quitter le PSG et être impliqué dans une opération XXL. Alors qu'il est finalement resté dans le club de la capitale, Leandro Paredes risquerait toujours un départ. Selon les dernières informations de Tuttosport , l'Inter et le PSG pourraient tenter de négocier un troc entre Leandro Paredes et Milan Skriniar lors de cette fenêtre de transferts. En plus des Nerazzurri , la Juventus en pincerait également pour l'Argentin et aurait également un argument à faire valoir pour séduire Leonardo.

Un échange Paredes-Ramsey discuté ?