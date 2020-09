Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : À moins de 20M€, Longoria n’y arrivera pas...

Publié le 21 septembre 2020 à 4h15 par A.M.

Toujours en quête un attaquant, l'Olympique de Marseille dispose d'une enveloppe pour se renforcer. Toutefois, à moins de 20M€, le club phocéen rencontre des difficultés.

« J'espère que si tout va bien on fera venir d'ici la fin du mercato l'attaquant qu'on a choisi. Si c'est une piste chaude ? Je ne peux vous dire. En Allemagne ? Non... » André Villas-Boas l'a récemment annoncé, il souhaite attirer un attaquant d'ici le 5 octobre et visiblement ce dossier se décante. Et pourtant, les finances de l'OM compliquent sérieusement ce dossier bien qu'une enveloppe soit allouée pour l'arrivée d'un joueur capable de concurrencer Dario Benedetto.

20M€, la somme minimale pour trouver un attaquant ?