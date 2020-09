Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Thauvin, ventes, attaquant... L'énorme point mercato de Villas-Boas !

Publié le 19 septembre 2020 à 12h30 par A.M.

Présent en conférence de presse en marge du match face au LOSC, André Villas-Boas s'est lancé d'un très gros point mercato. Et comme à son habitude, il n'élude aucun sujet.

Tout était clair dès le début avec le mercato de l'Olympique de Marseille. En effet, en manque de liquidités, le club phocéen ne pouvait pas investir sur le marché, à l'exception d'une gros vente. Conscient de la situation, André Villas-Boas a prospecté pour se renforcer à moindre coût dans quatre secteurs de jeu bien précis. Dans cette optique, le technicien portugais a bouclé trois renforts sur quatre, sans dépenser la moindre indemnité de transfert. C'est ainsi que Pape Gueye et Yuto Nagatomo ont débarqué libres tandis que Leonardo Balerdi a été prêté par le Borussia Dortmund. Mais il en reste encore un dossier chaud à régler, probablement le plus difficile, à savoir celui de l'attaquant. Et alors que l'OM semble disposer d'une enveloppe intéressante dans ce dossier, André Villas-Boas affiche son optimisme.

L'OM a choisi son attaquant qui ne sera ni Touré ni Alario

Présent en conférence de presse en marge de la réception du LOSC, André Villas-Boas a ainsi assuré que l'OM touchait au but pour son attaquant : « J'espère que si tout va bien on fera venir d'ici la fin du mercato l'attaquant qu'on a choisi . » Difficile toutefois d'avoir un nom, mais le technicien portugais donne quelques indices. En effet, alors que France Football a révélé l'existence de la piste menant à Lucas Alario, confirmée par le10sport.com, André Villas-Boas assure que le futur attaquant de l'OM n'évolue pas en Bundesliga : « Si c'est une piste chaude ? Je ne peux vous dire. En Allemagne ? Non... » L'Argentin qui évolue au Bayer Leverkusen ne signera donc pas à Marseille tout comme El Bilal Touré. L'entraîneur de l'OM a confirmé son intérêt pour le jeune attaquant du Stade de Reims, mais comme répété par Jean-Pierre Caillot, président du club champenois, le joueur n'est pas en vente. « Oui on était intéressé, il était sur notre liste dès l'an dernier. Mais là c'est difficile, ce ne sera pas à lui, même si c'est un joueur intéressant que j'apprécie », regrette Villas-Boas. Il faut donc s'attendre à voir débarquer un profil inattendu.

Villas-Boas espère toujours conserver son effectif