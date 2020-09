Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ça brûle pour l’arrivée de ce nouveau renfort estival !

Publié le 27 septembre 2020 à 19h00 par H.G.

Alors que le FC Barcelone est annoncé sur les traces de Sergiño Dest, le club catalan serait actuellement en train de boucler la venue du latéral droit de 19 ans.

Après le départ de Nelson Semedo à Wolverhampton, le FC Barcelone s’est lancé en quête d’un nouveau joueur pour le flanc droit de sa défense. Dans cette optique, le club catalan est annoncé avec insistance comme étant intéressé par Sergiño Dest, également suivi par le Bayern Munich. Et tout porte à croire que le Barça s’est imposé face aux Bavarois dans la course à la signature de l’international américain dans la mesure où Fabrizio Romano a annoncé ce samedi soir sur Twitter qu’un accord à hauteur de 22-23 M€ avait été trouvé entre le FC Barcelone et l’Ajax Amsterdam dans ce dossier. Plus encore, il se pourrait même que l’arrivée de Sergiño Dest chez les pensionnaires du Camp Nou soit désormais imminente.

Le Barça et l’Ajax Amsterdam ont bouclé l’opération !