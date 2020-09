Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : Aït-Nouri (Angers) dit non à deux clubs

Publié le 27 septembre 2020 à 16h55 par Alexis Bernard mis à jour le 27 septembre 2020 à 16h56

Courtisé par plusieurs écuries européennes, le prometteur défenseur du SCO Angers, Rayan Aït Nouri, écarte deux destinations.

Comme le10sport.com l’a révélé, Rayan Aït Nouri fait partie d’une belle bagarre entre trois clubs européens. Trois écuries prêtent à tout pour mettre la main sur le jeune latéral du SCO Angers (19 ans). Il s’agit du FC Barcelone, de Wolverhampton et du Bayer Leverkusen. Mais d’après nos sources, l’espoir tricolore n’est pas tenté par le challenge proposé par le club allemand. De même, il n’aurait pas donné suite à la piste Wolverhampton. Un boulevard pour le FC Barcelone ? Pas vraiment. Ces dernières heures, l’Atletico de Madrid et Valence sont revenus à la charge et se mêlent à la lutte. Pour rappel, Angers attend 20 millions d’euros pour le transfert de Rayan Aït Nouri.