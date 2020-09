Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : Trois clubs en lutte finale pour Aït-Nouri (Angers) !

Publié le 24 septembre 2020 à 21h55 par Alexis Bernard mis à jour le 24 septembre 2020 à 21h56

Considéré comme une pépite du football français, Rayan Aït-Nouri est courtisé par trois clubs européens. Voici leurs noms.

A tout juste 19 ans, Rayan Aït-Nouri fait tourner la tête de beaucoup de clubs européens. Et un match final à trois clubs s’organise en cette fin de mercato estival. Selon nos informations, on retrouve le FC Barcelone, Wolverhampton et le Bayer Leverkusen. Selon toute vraisemblance, Rayan Aït-Nouri devrait être transféré dans l’une de ces trois écuries. Pour son transfert, Angers réclame 20 millions d’euros. Un montant que n’a pas encore reçu les Angevins. Mais d’après nos sources, le Bayer Leverkusen vient de dégainer une offre. Et à ce jour, c’est la proposition la plus concrète qui a été faite dans ce dossier. Une lutte finale qui promet d’être très serrée…