Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Aulas répond à Reine-Adélaïde !

Publié le 24 septembre 2020 à 21h10 par La rédaction

Alors qu’il avait déclaré publiquement vouloir quitter l’OL, Jeff Reine-Adélaïde s’est mis à dos une partie des supporters lyonnais. Après Juninho, c’est Jean-Michel Aulas qui s’est exprimé sur cette affaire.