Mercato - Barcelone : Un gros chantier de Ronald Koeman prend forme !

Publié le 27 septembre 2020 à 12h30 par Hugo Kucharski

Arrivé il y a quelques mois pour remplacer un Quique Setien dépassé au FC Barcelone, Ronald Koeman a débarqué dans une équipe en pleine crise. Et un premier gros chantier serait en passe d'être réglé pour le technicien néerlandais…

Ronald Koeman n’aura pas la tâche facile au FC Barcelone. Dès son arrivée, le club était déjà en pleine crise, après l'humiliation face au Bayern Munich en quart de finale de Ligue des Champions (8-2). Si beaucoup pensaient que le chantier prioritaire serait l’attaque des Blaugrana , le coach néerlandais serait plutôt axé sur le renforcement de sa défense, et ce chantier commence déjà à prendre forme, alors que des départs et des arrivées se profilent déjà…

Semedo est parti, Dest en approche ?

Ainsi, comme révélé par le journaliste Fabrizio Romano sur son compte Twitter , Sergiño Dest se rapprocherait plus que jamais du FC Barcelone. En effet, le Barça et l’Ajax auraient trouvé un accord pour une transaction estimée à environ 23M€ hors bonus. L’international américain signerait un contrat de 5 ans, le liant jusqu’en juin 2025 avec les Blaugrana , et le dossier pourrait être finalisé dans les prochains jours. Cette arrivée vient donc pallier le départ de Nelson Semedo, transféré du côté de Wolverhampton contre 40M€, mais elle jette aussi un froid sur le dossier Max Aarons, déjà compliqué à mener en raison de la volonté de Norwich City de garder sa pépite. Mais cela ne semble pas être le seul poste où le Barça veut se renforcer…

Eric Garcia bientôt là et un latéral gauche ciblé ?