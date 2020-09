Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Deux prétendants seraient passés à l’action pour cette pépite !

Publié le 27 septembre 2020 à 7h00 par H.G.

Alors que le flou règne quant à son avenir au FC Barcelone cette saison, Riqui Puig verrait deux écuries être intéressées par la perspective de l’accueillir d’ici à la fin du mercato estival.

Considéré comme l’un des meilleurs jeunes issus de la Masia ces dernières années, Riqui Puig voit pourtant son avenir au FC Barcelone s’écrire en pointillés actuellement. Et pour cause, Ronald Koeman a signifié qu’il aimerait le voir partir en prêt afin qu’il enchaine des matchs, chose qu’il n’est pas en mesure de faire au Barça vu la concurrence présente dans l’entrejeu catalan. De son côté, le joueur de 21 ans serait bien décidé à s’imposer au FC Barcelone et voudrait absolument y évoluer cette saison. Les deux parties ne semblent donc clairement pas sur la même longueur d’onde, tandis que deux prétendants se seraient manifestés afin d’accueillir la jeune pépite des Blaugrana prochainement.

Le FC Porto et le PSV Eindhoven se seraient renseignés pour Riqui Puig !