Mercato - Barcelone : Les révélations de l'Atlético sur l'arrivée de Luis Suarez !

Publié le 27 septembre 2020 à 18h30 par B.C. mis à jour le 27 septembre 2020 à 18h31

Cette semaine, l'Atlético de Madrid a officialisé l'arrivée de Luis Suarez. Un joli coup de la part des Colchoneros sur lequel sont revenus Diego Simeone et Eric Olhats, respectivement entraîneur et recruteur de l'écurie espagnole.

Non désiré par Ronald Koeman, Luis Suarez a officiellement quitté le FC Barcelone après 6 années de bons et loyaux services. Le départ du troisième meilleur buteur de l'histoire du club culé, auteur de 198 réalisations, est loin de faire l'unanimité en interne comme l'illustrent les déclarations de Lionel Messi. Désormais à l'Atlético de Madrid, Luis Suarez tentera donc de prendre sa revanche sur son ancien club en s'illustrant en Liga, et cela a plutôt bien démarré pour l'Uruguayen, auteur d'un doublé pour ses débuts avec les Colchoneros face à Granada (6-1) ce dimanche en un peu moins d'une demi-heure de jeu.

« C'est très bien pour nous »

A l'occasion de cette première, Eric Olhats, recruteur de l'Atlético de Madrid, était l'invité de beIN SPORTS avant la rencontre, et a ainsi évoqué l'arrivée de Luis Suarez dans la capitale espagnole, alors que le principal intéressé était annoncé avec insistance du côté de la Juventus. « Oui, il y avait des contacts avec la Juve mais dans ce milieu c'est comme ça. Les agents vont à droite et à gauche et en fonction des projets de carrière sportifs et financiers, on a gagné le droit de le compter parmi nous et c'est très bien pour diverses raisons. Pour la qualité du joueur, pour l'ADN qu'il a, en adéquation avec l'Atlético de Madrid, c'est très bien pour nous. C'est indispensable qu'il y ait une envie du joueur, avec des objectifs fixés qui lui conviennent. Il a la grinta, on le présente plus, mais il a aussi la qualité. Quand on regarde ses stats, au niveau des buts et des passes décisives, tout ce qu'il a réalisé précédemment, il va être un apport considérable », a-t-il indiqué.

« Dès le premier instant où nous avons pu parler, il a été convaincu que c'était le meilleur endroit »