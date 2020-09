Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Coup de tonnerre pour Antonio Rüdiger !

Publié le 28 septembre 2020 à 21h15 par Th.B.

Ouvert à une arrivée en prêt d’Antonio Rüdiger, le PSG serait contraint d’aller voir ailleurs, Chelsea privilégiant finalement un transfert définitif de l’international allemand.

Pour la succession de Thiago Silva parti à Chelsea, le PSG regarderait du côté des Blues pour remplacer son ancien capitaine. En effet, le profil d’Antonio Rüdiger plairait aux dirigeants parisiens qui aimeraient le faire venir via un prêt comme The Daily Telegraph et The Daily Mail l’ont assuré ces derniers jours avant que l’information ne soit reprise chez les médias français. Cependant, cette opération aurait atteint un tournant important. Rüdiger étant sous contrat jusqu’en juin 2022, Chelsea aurait pris une grande décision concernant l’international allemand de 27 ans.

Rüdiger s’éloigne du PSG…