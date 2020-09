Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thiago Silva affiche un énorme regret après son départ du PSG !

Publié le 28 septembre 2020 à 17h15 par T.M.

Compte du contexte sanitaire actuel, Thiago Silva n’a pu être célébré par les supporters du PSG au moment de son départ. De quoi donner d’immenses regrets au joueur de Chelsea.

Après 8 ans sous le maillot du PSG, Thiago Silva est donc passé à autre chose cet été. En effet, Leonardo étant arrivé trop tard pour le prolonger, le défenseur central a filé du côté de Chelsea. Désormais pleinement concentré sur les Blues, Thiago Silva garde toutefois un goût amer de son départ du club de la capitale. En effet, dans un entretien accordé à France Football , l’ancien capitaine de Thomas Tuchel n’a pas manqué de critiquer les gestion de son cas par Leonardo. Et ce n’est pas la seule chose qu’il regrette de son départ. Dans la suite de son interview, Thiago Silva souligne sa tristesse de ne pas pu avoir dit au revoir aux supporters du PSG à cause de la crise sanitaire.

« Ça me fait mal »