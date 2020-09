Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouvelle annonce de taille sur le dossier Dzeko !

Publié le 28 septembre 2020 à 15h00 par A.D.

Pour prendre la succession de Luis Suarez, transféré à l'Atlético, le Barça songerait à Edin Dzeko. Après Roma-Juventus, Paulo Fonseca a lâché ses vérités sur la situation de son attaquant bosnien.

En pleine révolution, le FC Barcelone a décidé de se séparer de Luis Suarez. Pour remplacer le nouvel attaquant de l'Atético, le Barça aurait identifié plusieurs profils, et notamment celui d'Edin Dzeko. Avant le choc entre la Roma et la Juventus, Paulo Fonseca s'est livré sur la situation de son buteur serbe, qui serait sur le départ. « J’ai parlé avec Dzeko et il est très motivé pour le match de demain. D’ailleurs je tiens à préciser qu’il n’a jamais refusé d’entrer en jeu contre Verona, la semaine dernière. Edin est notre attaquant et il sera titulaire face à la Juventus » , a confié l'entraineur des Giallorossi . Interrogé à nouveau ce dimanche soir, Paulo Fonseca en a rajouté une couche sur le dossier Edin Dzeko.

«Le départ de Dzeko ? Nous en avons parlé et...»