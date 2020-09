Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ça se confirme pour la succession de Suarez !

Publié le 27 septembre 2020 à 0h00 par A.C.

Après Guido Fienga, c’est Paulo Fonseca qui a parlé de la situation d’Edin Dzeko, attaquant de l’AS Roma annoncé dans le viseur du FC Barcelone.

Luis Suarez parti, le FC Barcelone cherche un attaquant. Mundo Deportivo assure que la piste favorite serait toujours Memphis Depay de l’Olympique Lyonnais, mais d’autres noms ont également été cités. C’est le cas tout récemment d’Edin Dzeko, que l’AS Roma ne semble toutefois pas vouloir laisser filer. « C'est notre capitaine et nous sommes heureux qu'il le reste » a déclaré Guido Fienga, président du club romain. « Nous connaissons sa valeur, son professionnalisme. S'il se rend sur le terrain dimanche (face à la Juventus), ces rumeurs lui donneront peut-être un petit plus. La Roma a son idée et c’est de rester avec Edin ».

Fonseca met fin aux débats pour Dzeko