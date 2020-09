Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un clash en interne entre Tuchel et Leonardo pour le recrutement ?

Publié le 28 septembre 2020 à 15h45 par H.G.

Alors qu’il est fréquemment annoncé que la relation entre Leonardo et Thomas Tuchel n’est pas au beau fixe, les deux hommes se seraient une nouvelle fois accroché ces dernières heures au moment d’aborder le mercato estival du PSG.

Depuis le retour de Leonardo au PSG à l’aube du mercato estival 2019, il est souvent avancé que Thomas Tuchel avance avec une épée de Damoclès au-dessus de sa tête. En effet, le directeur sportif parisien serait loin d’être le premier fan du technicien allemand, et les divisions entre les deux hommes sont fréquemment étalées dans la presse en dépit du fait que Leonardo ait assuré à plusieurs reprises qu’il n’y avait pas de problème entre lui et son entraîneur. Ainsi, Thomas Tuchel et l’Italo-brésilien ne partageraient pas le même point de vue concernant le recrutement actuel, et le technicien du PSG n’aurait pas manqué de le faire savoir dernièrement.

Thomas Tuchel se plaindrait du manque de recrues !