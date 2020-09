Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo veut dépouiller un cador européen avant la fin du mercato !

Publié le 27 septembre 2020 à 20h30 par Hadrien Grenier

En quête de nombreux renforts à quelques jours de la fin du mercato estival, Leonardo semble avoir pris la décision de faire ses courses du côté de Chelsea. En effet, le PSG est annoncé sur les traces de quatre joueurs appartenant aux Blues, et ceux-ci semblent parfaitement répondre aux besoins du club de la capitale.

Le temps presse pour Leonardo. Tandis que la fenêtre estivale des transferts en cours se clôturera le 5 octobre prochain, le PSG est en effet en quête de renforts dans trois secteurs clés : la défense centrale, le milieu de terrain et l’attaque. Tous ont ainsi été identifiés par Thomas Tuchel comme des zones à renforcer en priorité. La tâche de Leonardo est donc claire, mais celle-ci est grandement complexifiée par le contexte économique actuel induit par l’impact de la pandémie de Covid-19 sur les finances des écuries européennes. Paris a moins d’argent à dépenser cet été et doit donc faire preuve de créativité cet été, ce qui est le maître mot du dirigeant du PSG pour cette session des transferts. Et tout porte à croire que ce terme rime avec Chelsea dans l’esprit de Leonardo tant les champions en titre de Ligue 1 sont annoncés sur les traces de nombreux joueurs des Blues ces derniers jours.

Tiémoué Bakayoko et Antonio Rudiger, des pistes qui se confirment !

Tandis que la défense centrale et le milieu de terrain apparaissent comme les deux secteurs à renforcer le plus urgemment, deux éléments de l’équipe entraînée par Frank Lampard voient leurs noms être liés à celui du PSG ces derniers jours : Tiémoué Bakayoko et Antonio Rudiger. Comme le10sport.com vous l’a révélé, le profil de l’international français divise en interne mais plaît grandement à Leonardo, qui aimerait l’attirer dans le cadre d’un prêt avec option d’achat si jamais il ne parvient pas à enrôler un autre joueur. Une tendance confirmée ce dimanche par SoccerLink , qui explique qu’un accord aurait même d’ores et déjà été trouvé entre l’ancien monégasque et le PSG. Pour l’heure, l’opération se heurterait à la fermeté de Chelsea selon le média français, dans la mesure où les pensionnaires de Stamford Bridge souhaiteraient que le prêt soit assorti d’une obligation d’achat, et non d’une simple option d’achat. Parallèlement, il a été annoncé ces derniers jours que des discussions avaient lieu entre les Londoniens et les Parisiens concernant Antonio Rudiger. Relégué dans la hiérarchie après la venue d’un certain Thiago Silva cet été, l’international allemand passé par l’AS Roma serait ciblé par le PSG afin de venir compenser numériquement le départ de l’ancien capitaine de l’écurie francilienne. SoccerLink , qui confirme cet intérêt, précise que contrairement au dossier Tiémoué Bakayoko, Chelsea serait cette fois ouvert à un prêt sec, une aubaine pour un Leonardo qui n’entendrait pas dépenser une somme folle afin d’enrôler un nouveau défenseur central. Ainsi, deux des principaux chantiers du PSG au cours de ce mercato estival pourraient être bouclés grâce à ces deux éléments qui n’entrent plus dans les plans de Frank Lampard. Toutefois, l’axe Paris-Chelsea ne s’arrêterait pas à ces seuls deux joueurs.

Paris prêt à surgir sur les opportunités Olivier Giroud et Jorginho ?