Mercato - PSG : Le terrible constat de Tuchel sur son recrutement estival !

Publié le 28 septembre 2020 à 9h15 par G.d.S.S.

Alors que le PSG peine encore à attirer les derniers renforts dont il a besoin en cette fin de mercato estival, Thomas Tuchel a lui-même reconnu qu’il était probablement trop tard pour boucler dossiers attendus.

Même si le PSG a bouclé les arrivées d’Alessandro Florenzi et Alexandre Letellier ainsi que les recrutements définitifs de Mauro Icardi et Sergio Rico après leur passage en prêt la saison passée, Thomas Tuchel n’a pas encore eu tout ce qu’il souhaitait sur ce mercato estival. En effet, l’entraîneur allemand du PSG souhaite également voir débarquer un défenseur central, et un milieu de terrain ainsi qu’un attaquant. Interrogé en conférence de presse après la victoire du PSG à Reims dimanche soir (2-0), Tuchel a néanmoins reconnu qu’il était trop tard pour atteindre des objectifs.

« C’est déjà tard pour recruter… »