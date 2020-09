Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a bien préparé deux départs !

Publié le 28 septembre 2020 à 3h30 par A.M.

Avec l'arrivée d'Alexandre Letellier au poste de troisième gardien, Leonardo a bien préparé les départs de Marcin Bulka et Garissone Innocent.

Alors que des renforts sont attendus en défense centrale et au milieu de terrain, c'est finalement Alexandre Lettelier (29 ans) qui a débarqué. Le joueur formé au PSG revient pour occuper le poste de troisième gardien. Et comme l'a expliqué Thomas Tuchel, cela insinue que deux gardiens vont partir : « On veut que Marcin Bulka prolonge son contrat et qu’en même temps il joue. Il doit jouer pour un autre club. On a beaucoup confiance en lui mais le plus important pour lui est qu’il joue une saison complète, pas seulement un match. Je pense que l’on va trouver une solution pour lui. Pour Garissone, il cherche un club. S’il en trouve un, il est libre de changer de club ».

Bulka prolongé puis prêté, Innocent aussi sur le départ