Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Bonne nouvelle pour Leonardo dans ce dossier à 60M€ ?

Publié le 29 septembre 2020 à 1h15 par H.K.

Comme révélé par le10sport.com, Leonardo s’est renseigné auprès de l’Inter Milan pour Marcelo Brozovic. Et les Nerazzurri pourraient bien faire un cadeau au PSG avec le milieu croate…

Le PSG continue sa recherche de milieux de terrains pour renforcer son entrejeu. Comme révélé par le10sport.com , Tiémoué Bakayoko ne fait pas l’unanimité à Paris, et Leonardo s’est renseigné auprès de l’Inter Milan pour Marcelo Brozovic. L’international croate a peu à peu perdu la confiance d’Antonio Conte ces dernières semaines, et serait aujourd’hui considéré comme transférable par l’entraîneur italien, qui compte changer de système tactique. Et ce dernier pourrait même faire un cadeau à Leonardo…

L’Inter prêt à baisser le prix de Brozovic ?