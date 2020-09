Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'issue du feuilleton Koulibaly commence à se préciser !

Publié le 29 septembre 2020 à 7h15 par B.C.

À la recherche d'un nouveau défenseur central, Leonardo souhaiterait s'attacher les services de Kalidou Koulibay. Mais à une semaine de la fin du mercato, ce dossier se complique pour le PSG, et le Sénégalais serait bien parti pour rester une saison de plus à Naples.

Thiago Silva parti, Leonardo souhaite mettre la main sur un nouveau défenseur avant le 5 octobre, date de la fin du mercato. Un temps mis de côté, le dossier Kalidou Koulibaly a récemment été rouvert par le directeur sportif du PSG d'après la presse italienne, et ce malgré les exigences XXL d'Aurelio De Laurentiis. Le Napoli réclamerait en effet entre 70 et 80M€ pour le Sénégalais, une somme qui paraît bien trop élevée pour le PSG. Dimanche, le directeur sportif des Azzurri a d'ailleurs estimé que Koulibaly devrait rester à Naples à l'issue du mercato : « Je pense que Koulibaly va rester ici. Nous sommes si heureux de le conserver, il va rester ». Une annonce qui refléterait bien la réalité.

Entre 80 et 85% de chances de voir Koulibaly au Napoli ?