Mercato - PSG : Mauro Icardi envoie un message clair à Leonardo !

Publié le 29 septembre 2020 à 4h15 par A.M.

Bien que le PSG cherche à recruter un nouvel attaquant, Mauro Icardi ne semble pas inquiet par la perspective de l'arrivée d'un concurrent à son poste.

D'ici lundi prochain et la fermeture du mercato, Leonardo a encore du pain sur la planche. Et pour cause, plusieurs secteurs de jeu sont à renforcer à l'image de l'attaque. En effet, bien le PSG ait levé l'option d'achat de Mauro Icardi, Edinson Cavani et Eric Maxim Choupo-Moting sont partis libres. Par conséquent, Arnaud Kalimeundo est le seul autre avant-centre de métier, en plus de Mauro Icardi, présent dans l'effectif de Thomas Tuchel. Leonardo cherche donc un nouveau numéro 9, mais cela n'inquiète pas l'international argentin.

«Nous sommes là pour montrer de quoi nous sommes capables»