PSG/OM - Polémique : Sakai, racisme... Le constat inquiétant de Tuchel dans l’affaire Neymar/Alvaro !

Publié le 29 septembre 2020 à 3h45 par A.M.

Alors que Neymar se présentera devant la Commission de discipline mercredi, Thomas Tuchel reconnaît qu'il est inquiet.

Après plusieurs jours d'attente et de rumeurs, la Commission de discipline va enfin se réunir mercredi afin de statuer et rendre son verdict sur l'affaire entre Neymar et Alvaro Gonzalez. Pour rappel, le Brésilien accuse le défenseur de l'OM de lui avoir proféré des insultes racistes, ce que plusieurs experts ont confirmé à O Globo et au Parisien. Toutefois, entre temps, Neymar a lui aussi été accusé d'avoir tenu des propos racistes envers Hiroki Sakai, et il lui est également reproché d'avoir eu des propos homophobes à l'encontre d'Alvaro Gonzalez. Neymar et le défenseur espagnol risquent donc jusqu'à 10 matches de suspension.

«Ce qui m’inquiète le plus, c’est son passage devant la commission de discipline mercredi»