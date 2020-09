Foot - PSG

PSG/OM : Le PSG et l'OM sortent du silence après le rebondissement dans l'affaire Neymar/Alvaro !

Publié le 22 septembre 2020 à 14h30 par Arthur Montagne mis à jour le 22 septembre 2020 à 14h45

L'affaire Neymar/Alvaro Gonzalez n'en finit plus de faire parler. Alors que des spécialistes en lecture labiale ont trouvé les images confirmant les propos racistes tenus par le défenseur de l'OM, le club phocéen confirme avoir en sa possession d'autres extraits incriminant cette fois-ci Neymar qui aurait à son tour proféré des insultes racistes à l'égard d'Hiroki Sakai.

En attente de preuves suffisantes, la LFP a décidé de placer en instruction l'affaire opposant Neymar à Alvaro Gonzalez. Et pour cause, le sujet est grave. La star du PSG accuse en effet le défenseur de l'OM d'avoir tenu des propos racistes à son égard à l'occasion du choc entre les clubs. Des accusations que Téléfoot La Chaine , diffuseur de la Ligue 1 en France, a d'abord été incapable de confirmer après avoir étudié les images du match. Toutefois, la chaine brésilienne O Globo a montré d'autres angles de l'altercation entre les deux joueurs à trois spécialistes en lectures labiales. Et il existe un consensus entre les trois, Alvaro Gonzalez « prononce le mot "mono" en espagnol (« singe » en français, NDLR), au moment où il parle et tourne la tête », d'après Felipe Oliver l'un des trois spécialistes sur lesquels s'appuie O Globo . D'ailleurs, Francisco Miguel Mendoza Vela, expert au centre d'attention personnalisée en psychologie et en éducation (Cappe) de Madrid, a confirmé la tendance dans les colonnes du Parisien assurant qu'Alvaro Gonzalez a dit « mierda de mono (merde de singe) » à Neymar. Par conséquent, la version du numéro 10 du PSG semble se confirmer. Mais le Brésilien aussi risque gros.

L'OM confirme avoir les vidéos incriminant Neymar

En effet, en plus d'être accusé d'avoir tenu des propos homophobes, Neymar aurait également proféré des insultes racistes à l'égard d'Hiroki Sakai. Ainsi, le journaliste de la Cadena COPE , Javier Gomez, assure que l'OM a en sa possession des images sur lesquelles on aperçoit Neymar traiter Hiroki Sakai de « Chinois de merde ». Le défenseur japonais aurait lui-même averti la service de communication de l'OM juste après le match des propos tenus par le joueur du PSG et le club phocéen aurait retrouvé rapidement les extraits incriminant Neymar. Une information confirmée par une source proche du club phocéen à l'AFP ce mardi comme le rapporte La Nouvelle République . Selon cette source, l'OM aurait donc bien en sa possession des images révélant les propos à caractères racistes tenus par Neymar à deux reprises durant la rencontre. « On ne fait pas de commentaire. On confiera toutes nos expertises et analyses à l'instructeur », ajoute un porte-parole de l'OM cité également par l' AFP . Par conséquent, les Marseillais seraient optimistes avant la nouvelle réunion de la Commission de discipline de la LFP comme le relate Le Parisien .

Le PSG dénonce «un journaliste téléguidé par Marseille»