PSG/OM - Polémique : L’affaire Neymar/Alvaro Gonzalez prend une nouvelle tournure !

Publié le 22 septembre 2020 à 3h45 par A.M.

Après plusieurs jours d’attente, il semblerait que les images prouvant qu’Alvaro Gonzalez a tenu des propos racistes aient été visionnées. Elles confirmeraient les accusations de Neymar.

« Dans notre sport, les agressions, insultes, jurons, font partie du jeu. Tu ne peux pas être affecté. Je comprends ce mec à moitié, tout est à propos du match. Mais le racisme et l’intolérance sont inacceptables (...) On se reverra, et ce sera de ma façons, en jouant au football... Restez en paix ! Tu sais ce que tu as dit… Je sais ce que j’ai fait . » Après le choc opposant le PSG à l'OM, Neymar avait accusé Alvaro Gonzalez d'avoir tenu des propos racistes à son égard. Après le visionnage de plusieurs images, Téléfoot La Chaine , diffuseur de la Ligue 1 en France avait assuré ne pas être en mesure de confirmer ou d'infirmer ces accusations. Dans la foulée beIN SPORTS , par le biais de sa branche au Moyen-Orient, avait révélé avoir en sa possession d'autres images.

Plusieurs experts confirment les propos racistes