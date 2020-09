Foot - PSG

PSG/OM - Polémique : Cette nouvelle révélation qui relance l'affaire Neymar/Alvaro Gonzalez !

Publié le 20 septembre 2020 à 18h30 par Bernard Colas mis à jour le 20 septembre 2020 à 18h39

Alors qu'aucun média n'avait jusqu'ici confirmé les accusations de Neymar envers Avaro Gonzalez, plusieurs spécialistes ont affirmé sur Globo Esporte que le défenseur de l'OM aurait bel et bien proféré des insultes racistes à la star du PSG.

Une semaine après, le Classique entre le PSG et l'OM (0-1) est toujours au cœur de l'actualité, mais ce n'est malheureusement pas le résultat du match qui fait parler. Expulsé en fin de partie après avoir asséné un petit coup derrière la tête d'Alvaro Gonzalez, Neymar accuse le défenseur de l'OM d'avoir tenu des propos racistes à son égard, ce que nie l'Espagnol. Jusqu'ici, personne n'avait été en mesure de valider les accusations du Brésilien. Téléfoot la chaîne a assuré ne pas disposer des images et des extraits sonores nécessaires pour prendre position tandis que BeIN Sports Arabics a de son côté filmé les scènes en questions sous différents angles, mais aucune conclusion n'est encore sortie. La LFP a décidé d'instruire le dossier afin de prendre son temps avant de rendre son verdict, et en attendant, plusieurs experts prennent position sur l'affaire. Il y a quelques jours, Le Parisien avait notamment approché Francisco Miguel Mendoza Vela, un Espagnol expert en lecture labiale au centre d'attention personnalisée en psychologie et en éducation (Cappe) de Madrid, qui n'avait décelé aucun propos raciste d'Alvaro Gonzalez à l'égard de Neymar sur les images qui lui étaient présentées. Mais ce dimanche, un nouveau rebondissement vient relancer la polémique.

« Alvaro Gonzalez prononce le mot « mono » en espagnol » assure un spécialiste