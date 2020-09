Foot - PSG

PSG/OM - Polémique : La presse espagnole lâche une bombe dans l'affaire Neymar/Alvaro Gonzalez !

Publié le 22 septembre 2020 à 8h45 par A.M.

C'est l'affaire qui agite tristement le monde du football français ces dernières heures. Et alors que des experts en lecture labiale auraient réussi à prouver qu'Alvaro Gonzalez avait bien tenu des propos racistes envers Neymar lors du choc entre le PSG et l'OM, la presse espagnole relance encore ce dossier.

Décidemment, le sulfureux PSG/OM disputé il y a un peu plus d'une semaine, donne une bien triste image du football français notamment à travers l'affaire opposant Alvaro Gonzalez à Neymar qui est en cours d'instruction par la LFP. Et pour cause, le numéro 10 du PSG accuse le défenseur de l'OM d'avoir tenu des propos racistes à son égard. Une version que les images fournies par Téléfoot La Chaine , diffuseur de la Ligue 1 en France, n'ont dans un premier temps pas pu confirmer. Mais ces dernières heures, la tendance s'est inversée. En effet, la chaîne de télévision brésilienne O Globo s'est également saisie de l'affaire en montrant de nouvelles images à trois spécialistes en lectures labiales. Et il existe un consensus entre les trois, Alvaro Gonzalez « prononce le mot "mono" en espagnol (« singe » en français, NDLR), au moment où il parle et tourne la tête », d'après Felipe Oliver l'un des trois spécialiste sur lesquels s'appuie O Globo . Une version confirmée dans la foulée par Francisco Miguel Mendoza Vela. Dans les colonnes du Parisien , l'expert au centre d'attention personnalisée en psychologie et en éducation (Cappe) de Madrid, assure que le défenseur de l'OM a dit « mierda de mono (merde de singe) » à Neymar. « Il n'y a aucun doute, le message est clair », insiste-t-il.

Neymar est à son tour accusé d'avoir tenu des propos racistes