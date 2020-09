Foot - PSG

PSG : Mbappe, Tuchel... Le constat clair de Pierre Ménès !

Publié le 22 septembre 2020 à 4h00 par A.M.

Alors que Kylian Mbappe a fait son grand retour à la compétition,, Pierre Ménès estime que le PSG est transfiguré avec son Champion du monde.

Absent depuis le début de saison en Ligue 1, Kylian Mbappé a fait son grand retour à la compétition dimanche à l'occasion du déplacement à Nice. Et pour l'occasion, le Champion du monde a été excellent. Buteur sur un penalty qu'il avait lui même provoqué, l'attaquant français a ensuite été à l'origine du deuxième but signé Angel Di Maria. Une prestation qui a également plu à Pierre Ménès qui insiste sur l'importance de Kylian Mbappé au PSG.

«Un PSG avec et sans Mbappe»