Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La Juventus livre ses vérités sur le feuilleton Suarez !

Publié le 28 septembre 2020 à 16h00 par La rédaction

Nouveau joueur de l’Atletico Madrid, Luis Suarez a longtemps été très proche de rallier la Juventus. En proie à une polémique sur un test d’italien supposé truqué, l’Uruguayen est visé par une enquête tandis que la Vieille Dame assure avoir agit dans le respect des règles.

Le dossier Luis Suarez a sans aucun doute été l’un des principaux feuilletons du mercato. Avant de s’engager pour l’Atletico Madrid où il a signé des débuts retentissants, El Pistolero a longtemps été annoncé proche de rejoindre la Juventus Turin. Un transfert pour lequel l’Uruguayen avait entamé des démarches administratives, avec notamment un test de langue nécessaire pour l’obtention d’un passeport italien. Seulement, une polémique est survenue après les annonces fracassantes d’une possible triche dans l’examen. Les questions auraient été programmées à l'avance, avec un Luis Suarez loin du niveau de langue requis.

La Juve « dans le respect des règles »