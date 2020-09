Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La nouvelle sortie de Luis Suarez après son départ du Barça !

Publié le 28 septembre 2020 à 7h00 par H.G.

Alors qu’il a réalisé de grands débuts avec l’Atlético de Madrid ce dimanche, Luis Suarez a confié que ce transfert était une forme de nouveau départ pour lui.

N’entrant pas dans les plans de Ronald Koeman au FC Barcelone, Luis Suarez a quitté le club catalan cette semaine après six ans de bons et loyaux services. À un an du terme de son contrat au Barça, celui qu’on surnomme El Pistolero a choisi de rester en Liga et de poursuivre sa carrière du côté de l’Atlético de Madrid entrainé par Diego Simeone. Et le moins que l’on puisse dire est que l’attaquant uruguayen a été l’auteur de grands débuts avec les Colchoneros ce dimanche face à Granada. Dans cette rencontre remportée 6-1 par les Madrilènes, l’ancien joueur de Liverpool a en effet disputé vingt minutes de jeu, ce qui lui a suffi pour délivrer une passe décisive à Marcos Llorente et inscrire un doublé pour son premier match.

« Pour un joueur, il est parfois important de changer d’air »