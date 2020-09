Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une prétendant accélère pour Jean-Clair Todibo !

Publié le 29 septembre 2020 à 8h30 par H.K.

Comme révélé par le10sport.com, Naples et Everton partent favoris pour accueillir Jean-Clair Todibo. Cependant, un autre club serait prêt à miser sur le défenseur central du FC Barcelone…

Une chose semble aujourd’hui sûre pour Jean-Clair Todibo : son avenir s’écrira loin du FC Barcelone. Comme révélé par le10sport.com , 2 clubs se tirent actuellement la bourre pour sa signature : Everton et Naples. En effet, Rennes s'est retiré des discussions selon nos informations. Cependant, l’ancien toulousain reste très courtisé sur le marché des transferts, lui qui sort d'un prêt de six mois à Schalke 04 plutôt réussi. Et un autre club serait passé à l'action pour Todibo.

Fulham dans la course ?