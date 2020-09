Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un autre départ à 25M€ fixé par le Barça ?

Publié le 28 septembre 2020 à 12h00 par La rédaction

Poussé vers la sortie par Ronald Koeman, Jean-Clair Todibo dispose de nombreux prétendants. Dans le besoin de bien vendre, Le FC Barcelone espère récupérer jusqu’à 25M€ pour le défenseur de 20 ans.

Dès son arrivée, Ronald Koeman a ciblé ses indésirables, et surtout ses priorités sur le mercato. Pour investir, le FC Barcelone doit d’abord renflouer ses caisses. Ainsi, de gros salaires ont quitté le club comme Ivan Rakitic, Arturo Vidal ou Luis Suarez, et d’autres joueurs à forte valeur marchande sont partis, comme Nelson Semedo vers Wolverhampton. C’est dans cette optique que Jean-Clair Todibo a également été prié de trouver une porte de sortie. De retour après un prêt convaincant du côté de Schalke 04, le défenseur de 20 ans plaît à plusieurs écuries européennes. Et si le Stade Rennais était un temps intéressé, ce ne sera finalement pas le point de chute du Français, comme l’a révélé Le10Sport.com.

Le Barça fixe Todibo à 25M€