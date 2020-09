Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau coup dur pour cette piste de Leonardo ?

Publié le 28 septembre 2020 à 11h45 par La rédaction

Ciblé par le PSG pour pallier la blessure de Juan Bernat, Alex Telles ne devrait pas rejoindre le PSG, alors que Manchester United accélère pour s’attacher les services du latéral gauche de Porto.

Alors que le marché des transferts se termine dans une semaine, les recrues tardent à arriver au PSG, et Thomas Tuchel devient de plus en plus fataliste quant à l'arrivée de renforts. Si la priorité de Leonardo pour cette fin de mercato est un défenseur central, un milieu et un attaquant, le directeur sportif brésilien pourrait revoir ses plans à la suite de la blessure de Juan Bernat, qui sera absent de longs mois. Mattia De Sciglio et Alex Telles seraient ainsi ciblés par le PSG, deux pistes qui n’ont toutefois que peu de chances de se concrétiser. Alors que le départ de Luca Pellegrini de la Juventus a probablement scellé l’avenir de Mattia De Sciglio chez les Bianconeri , Alex Telles devrait quant à lui bel et bien partir, mais Manchester United aurait distancé le récent finaliste de la Ligue des Champions.

Accord trouvé entre Telles et Manchester United ?