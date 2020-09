Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo sur le point de régler un départ au PSG ?

Publié le 28 septembre 2020 à 10h15 par T.M.

Barré par Keylor Navas et Sergio Rico, Marcin Bulka va être prêté pour accumuler du temps de temps. Un départ qui devrait être réglé dans les prochaines heures, de même que sa prolongation.

En conservant définitivement Sergio Rico, le PSG a donc acté sa doublette de gardiens avec Keylor Navas. Cela ne laisse ainsi plus de place aux autres. Alors qu’Alphonse Areola a d’ores et déjà été prêté à Fulham, il reste encore à régler les cas de Marcin Bulka et de Garissone Innocent. A 20 ans, les deux portiers ont besoin de jouer pour se développer. C’est ce qui devrait être fait avant la fin du marché des transferts avec des prêts loin du PSG. Pour Le 10 Sport, le clan Bulka avait d’ailleurs confirmé un départ en prêt ainsi qu’une prolongation, alors que son contrat court actuellement jusqu’en 2021.

Le cas Bulka sur le point d’être réglé !