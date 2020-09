Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Icardi se prononce sur l’arrivée d’un nouvel attaquant !

Publié le 28 septembre 2020 à 9h45 par G.d.S.S.

Alors que le PSG envisagerait toujours d’attirer un nouvel attaquant pour concurrencer Mauro Icardi, le buteur argentin s’est confié sur ce dossier chaud dimanche soir.

« J’essaye d'être confiant, j'essaye vraiment. Je veux y croire...Vous savez bien quels joueurs on a perdus et voilà. On espère qu'on pourra commencer ou continuer la saison avec un groupe similaire à celui de la saison passée mais c'est tard. C'est déjà tard », confiait Thomas Tuchel dimanche soir après la victoire du PSG à Reims (2-0), se montrant donc très sceptique sur la fin du mercato estival du club de la capitale, lui qui réclame encore un défenseur central, un milieu de terrain et un attaquant. Et Mauro Icardi, auteur d’un doublé décisif au cours de cette rencontre, a préféré botter en touche plutôt que d’évoquer l’arrivée d’un concurrent direct au PSG.

« Ces choses sont gérées par la direction »