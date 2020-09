Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un nouveau départ à venir dans l’effectif de Ronald Koeman ?

Publié le 28 septembre 2020 à 7h30 par H.G.

Alors que plusieurs joueurs ont déjà quitté le FC Barcelone cet été, le club catalan serait prêt à se séparer d’un autre élément dans les prochains jours.

Le FC Barcelone ne se montre pas très actif dans le sens des arrivées, avec seulement celle de Miralem Pjanic dans le cadre d’un échange contre Arthur Melo avec la Juventus et l’arrivée probable de Sergiño Dest. Toutefois, la donne n’est pas la même dans le sens des départs, puisque le Barça s’est déjà séparé de Luis Suarez, Ivan Rakitic, Arturo Vidal et Nelson Semedo. Et à en croire les dernières informations venues d’Espagne, les choses pourraient ne pas en rester là…

Le FC Barcelone voudrait se séparer de Junior Firpo !