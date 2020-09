Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le train est passé pour ce champion du monde tricolore !

Publié le 28 septembre 2020 à 6h45 par Th.B.

Au cours d’échanges entre le PSG et Chelsea, le nom d’Olivier Giroud aurait été mentionné. Néanmoins, l’attaquant des Blues a les idées claires pour son avenir.

Avec ses 8 buts lors de ses 10 titularisations en Premier League lors du restart la saison dernière, Olivier Giroud a prouvé qu’à 33 ans il pouvait toujours être d’une grande utilité à Chelsea. Néanmoins, le club londonien a accueilli Timo Werner à son poste, de quoi apporter une concurrence supplémentaire avec celle de Tammy Abraham et d’autres joueurs à vocation offensive tels que Kai Havertz et Timo Werner. De quoi le pousser vers la sortie, lui qui dispose d’un contrat courant jusqu’en juin 2021 ? Pas vraiment. Et bien que, selon Soccer Link , ses dirigeants auraient inclus le champion du monde tricolore dans un potentiel deal avec le PSG, Giroud ne se pose plus de questions pour son avenir.

« Maintenant, ce n’était pas pour partir dès le début de cette saison, même si je sais que la concurrence sera encore plus rude »