Mercato - PSG : Olivier Giroud donne le ton pour son avenir !

Publié le 27 septembre 2020 à 23h15 par Th.B.

Malgré l’arrivée de Timo Werner et d’autres éléments offensifs à Chelsea, Olivier Giroud a révélé ne pas être prêt à partir après des discussions avec Frank Lampard. Bien que les Blues auraient proposé son nom à Leonardo, le PSG pourrait ne pas pouvoir le faire intégrer ses rangs.

De quoi sera fait l’avenir d’Olivier Giroud ? À 33 ans et sous contrat à Chelsea jusqu’en juin 2021, le champion du monde tricolore ne dispose pas d’un statut de titulaire indiscutable ces dernières semaines malgré ses grosses performances lors du restart de Premier League la saison passée. En effet, les arrivées de Timo Werner à son poste et de Kai Havertz ou encore Hakim Ziyech dans le secteur offensif pourraient bien diminuer son temps de jeu. Selon Soccer Link, le nom d’Olivier Giroud aurait été glissé lors de discussions entre Chelsea et le PSG en ce qui concerne les dossiers Antonio Rudiger, Tiémoué Bakayoko et Jorginho. Mais du point de vue de Giroud, un départ de Chelsea n’est clairement pas d’actualité.

« Comme je l’ai dit au coach, je suis toujours bel et bien là »