EXCLU - Mercato : Todibo - Rennes, c'est terminé

Publié le 27 septembre 2020 à 21h45 par Alexis Bernard mis à jour le 27 septembre 2020 à 21h47

Alors que le Stade Rennais est intéressé par Jean-Clair Todibo, le défenseur du FC Barcelone ne posera pas ses valises en Bretagne.

Après un prêt à Schalke 04, Jean-Clair Todibo a retrouvé le FC Barcelone durant l'intersaison, mais le défenseur français devrait rapidement plier bagage. Le club culé compte en effet sur l'ancien joueur du TFC pour renflouer ses caisses, et cela tombe bien puisque le principal intéressé a la cote sur le marché. Comme révélé par le 10 Sport vendredi, Naples, Rennes et Everton sont clairement positionnés dans ce dossier, et sauf retournement de situation, c'est bien dans un de ces clubs que Todibo évoluera la saison prochaine. Cependant, la piste rennaise n'est plus d'actualité.

Fin des discussions pour Todibo

Alors que Florian Maurice suivait de près la situation de Jean-Clair Todibo au FC Barcelone, le grand espoir tricolore ne rejoindra pas le Roazhon Park. D'après nos informations, les discussions sont terminées entre les différentes parties, le joueur de 20 ans ne retrouvera donc pas la Ligue 1 dans les prochains jours. Reste désormais à savoir l'identité du club qui parviendra à s'attacher les services de Jean-Clair Todibo.