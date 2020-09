Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Dans le dossier Fofana, Caïazzo se range derrière Puel !

Publié le 27 septembre 2020 à 20h45 par Th.B.

Président du conseil de surveillance de l’ASSE, Bernard Caïazzo s’est montré clair dans le feuilleton Wesley Fofana en montant au créneau par rapport à la position de Claude Puel dans ce dossier.

Ayant pourtant fait savoir qu’il ne pouvait pas refuser l’offre de Leicester City, Wesley Fofana ne dispose pas d’un bon de sortie de la part de l’ASSE. En effet, entraîneur des Verts , Claude Puel ne cesserait de refuser les propositions des Foxes au nombre de trois à ce jour. West Ham aurait également fait irruption dans cette opération en formulant une offre globale de 36M€ pour le jeune défenseur de 19 ans. Cependant, Puel qui est aussi un membre du directoire de l’ASSE a un grand pouvoir de décision concernant le mercato. Présent sur le plateau de Téléfoot La Chaîne ce dimanche, Bernard Caïazzo a conforté Claude Puel dans sa positon sur le dossier Fofana.

« Chez nous, Claude Puel est membre du directoire »