Mercato - PSG : Leonardo est en position de force dans ce dossier XXL !

Publié le 29 septembre 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

Toujours en quête d’un nouveau défenseur central pour assurer la succession de Thiago Silva, le PSG songe notamment à Kalidou Koulibaly. D’ailleurs, Naples ne semble très serein quant à l’avenir du défenseur sénégalais…apeau

« La manière dont cela a été conduit ne m'a vraiment pas plu. Même s'il y avait le confinement, les choses auraient dû se faire différemment », a indiqué Thiago Silva cette semaine dans les colonnes de France Football , pointant donc du doigt le comportement de Leonardo dans son départ du PSG. Du coup, le club de la capitale doit désormais se mettre en quête de son successeur, et la piste menant à Kalidou Koulibaly de Naples pourrait prendre du crédit.

« Ce dossier va me rendre nerveux »