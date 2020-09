Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Les révélations de Thiago Silva sur l’approche de Juninho !

Publié le 28 septembre 2020 à 23h15 par T.M.

Parti du PSG cet été, Thiago Silva aurait pu continuer en Ligue 1. En effet, le Brésilien, désormais à Chelsea, a révélé avoir été approché par l’OL et Juninho.

A 36 ans, Thiago Silva ouvre un nouveau chapitre de sa carrière. Cet été, le Brésilien a rejoint Chelsea après avoir passé 8 ans sous le maillot du PSG. Le défenseur central doit donc s’adapter à un nouveau football et les débuts en Premier League ont d’ailleurs été compliqués pour le protégé de Frank Lampard. Thiago Silva a toutefois choisi de relever ce défi, lui qui aurait très bien pu continuer en Ligue 1. Alors que Leonardo est arrivé trop tard pour le prolonger au PSG, l’ancien capitaine de Thomas Tuchel aurait très bien pu rejoindre l’OL, intéressé par ses services.

« Ça me rend très fier »