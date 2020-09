Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : L’énorme révélation de Juninho sur Thiago Silva !

Publié le 8 septembre 2020 à 23h45 par La rédaction

Thiago Silva a quitté le PSG cet été pour rejoindre Chelsea. Les Blues n’était pas seuls sur le dossier comme le révèle Juninho qui a admis avoir tenté le coup même s’il était difficilement réalisable de le faire venir à l'OL.

Après 8 ans de bons et loyaux services, Thiago Silva est parti du PSG puisque son contrat a expiré et que Leonardo n'était pas vraiment enclin à lui offrir une prolongation. Le défenseur brésilien n’a d'ailleurs pas tardé à se trouver un nouveau club en allant signer à Chelsea. Si plusieurs clubs italiens tels que la Fiorentina et la Lazio Rome semblaient étudier le dossier, l’Olympique Lyonnais a également tenté d’attirer Thiago Silva.

Un rêve vite oublié