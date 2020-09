Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mourinho, ennemi numéro un du PSG ?

Publié le 29 septembre 2020 à 12h30 par A.C.

José Mourinho, coach de Tottenham, pourrait être l’un des gros obstacles de cette fin de mercato pour le Paris Saint-Germain.

Il ne manque plus que quelques jours avant la fin de cette session de mercato et il reste encore beaucoup à faire, pour Leonardo. Le directeur sportif du Paris Saint-Germain n’a en effet toujours pas trouvé de successeur pour Thiago Silva... qui a révélé que Leonardo aurait essayé de le prolonger in extremis ! « Après le déjeuner, il y a eu cette réunion avec Leonardo durant laquelle il m'a proposé, ou tenté de me proposer, un an de contrat. Je lui ai dit que j'avais donné ma parole à Chelsea. C'était trop tard » a expliqué Thiago Silva dans les colonnes de France Football . « On a ensuite parlé du PSG, de ce qui pouvait être amélioré pour le bien du club. Tout s'est bien terminé, je ne ressens pas de haine ou de colère contre lui ou le PSG ». La succession de Thiago Silva n’est d’ailleurs pas le seul chantier du PSG, puisque Leonardo doit également trouver un milieu et un attaquant, capable de pallier les départs d’Edinson Cavani et d’Eric Maxim Choupo-Moting. Mais, en cette fin de mercato, le PSG pourrait faire face à un adversaire de taille...

Mourinho talonne le PSG pour Rüdiger...

Il s’agit de José Mourinho ! Le coach de Tottenham semble en effet déterminé à mettre des bâtons dans les roues de Leonardo. D’après les informations de Sky Sports , ça devrait être le cas avec Antonio Rüdiger. Annoncé comme la nouvelle piste chaude du Paris Saint-Germain pour remplacer Thiago Silva, l’Allemand a été approché par Mourinho. La raison ? Sky explique qu’excédé par les demandes trop importantes de l’Inter pour Milan Skriniar, le coach de Tottenham aurait décidé de se tourner vers Rüdiger. Ce qui pourrait aider le PSG est la grande rivalité entre Tottenham et Chelsea. Sky assure en effet que les Spurs n’auraient aucune intention de renforcer un rival direct.

